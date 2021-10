Dumfries lascia (per poco) l’Inter: «Primi giorni al campo con Olanda»

Denzel Dumfries, laterale dell’Inter, è stato chiamato dal CT dell’Olanda Louis van Gaal in vista delle prossime gare di qualificazione ai Mondiali del 2022. Il giocatore ha pubblicato un post su Instagram

OLANDA − Dumfries è stato uno dei 15 giocatori dell’Inter a lasciare momentaneamente il club nerazzurro per aggregarsi con la propria Nazionale. Il laterale destro è da tempo nel giro dell’Olanda di Louis van Gaal, il quale lo ritiene uno dei giocatori più importanti della sua selezione. Avvio di annata altalenante per Dumfries che dopo le buone prove contro Bologna e Fiorentina, ha subito un calo nelle restanti tre partite contro Atalanta, Shakhtar Donetsk e Sassuolo. L’ex capitano del PSV ha pubblicato sul proprio account Instagram una foto in valigia con tanto di didascalia: «Primi giorni al campo con l’Olanda».