Dumfries guarda già oltre Spezia-Inter: «Concentrati sul prossimo derby!»

Dumfries commenta con soddisfazione la vittoria dell’Inter contro lo Spezia di Thiago Motta, ma guarda già oltre. L’olandese punta l’obiettivo sul derby di Coppa Italia contro il Milan.

FRECCIA – Denzel Dumfries è partito titolare sulla fascia destra ed è forse stato il meno brillante dei suoi nel successo dell’Inter sullo Spezia (qui le pagelle). Il laterale olandese, sui propri canali social, applaude la prestazione dei nerazzurri e guarda già al prossimo impegno: “Altri tre punti importanti! Ora concentrati completamente sul prossimo derby!”. Arriva infatti la semifinale di ritorno contro il Milan in Coppa Italia e la squadra di Simone Inzaghi non vuole di certo fermarsi qui. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Another three important points! Now fully focus on the upcoming derby! 💙🖤 #forzainter pic.twitter.com/jucnSHZMbT

— Denzel Dumfries (@DenzelJMD2) April 15, 2022