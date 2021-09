Dumfries esalta l’Inter dopo la vittoria con la Fiorentina: «Che rimonta!»

Dumfries è entrato nel secondo tempo nel successo dell’Inter contro la Fiorentina (vedi articolo). Su Twitter, l’esterno olandese ha esaltato la grande rimonta nerazzurra.

VITTORIA! – Dopo il gol del pareggio, Matteo Darmian ha lasciato il campo per Denzel Dumfries. L’olandese è entrato in campo in maniera arrembante facendo subito vedere chi comandava sulla fascia destra. L’Inter ha portato a casa tre punti pesantissimi recuperando lo svantaggio maturato nel primo tempo e l’esterno non nasconde la sua soddisfazione dopo questo match: “È stata una grande rimonta!”. Oltre al commento, il giocatore ha postato una sua foto in azione sull’out di destra. Una seconda frazione di gioco imperiosa per gli uomini di Simone Inzaghi che, su un campo difficile come quello di Firenze, hanno avuto la forza per ribaltare il punteggio. Altra buona prestazione per Dumfries, il cui inserimento in nerazzurro continua senza intoppi.

Fonte: Twitter – Denzel Dumfries