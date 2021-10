Dumfries esalta l’Inter: «Continuiamo a spingere, vittoria importante!»

Dumfries è sceso in campo da titolare contro lo Sheriff Tiraspol. Sui propri social, l’esterno olandese ha commentato il successo dell’Inter in Champions League (vedi articolo).

PUNTI PESANTI – Partita da titolare sulla fascia destra per Denzel Dumfries. Simone Inzaghi ha puntato sull’olandese per la delicata sfida dell’Inter contro lo Sheriff Tiraspol. Prestazione con qualche imprecisione di troppo nel controllo di palla e nelle scelte, ma fatta comunque di grande generosità e tanta corsa (qui le pagelle). Suo l’assist per il gol di Stefan de Vrij. Sui propri social, l’esterno ha postato le foto del match con le parole: “Continuiamo a spingere! Abbiamo ottenuto una vittoria importante!”. Tre punti di fondamentale importanza per l’Inter in Champions League. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Denzel Dumfries