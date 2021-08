Dumfries: «Eccitato di unirmi ai campioni d’Italia! Inter, ripetiamoci»

Denzel Dumfries è da ieri ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter (vedi articolo). Dopo essersi congedato dai suoi ex tifosi del PSV (vedi articolo), ha pubblicato un altro post dove si è definito eccitato di unirsi ai campioni d’Italia.

NUOVA ESPERIENZA – Parte subito carico Denzel Dumfries per la sua nuova esperienza con l’Inter. L’esterno olandese ex-PSV, ha infatti pubblicato un post dopo la presentazione ufficiale in nerazzurro, esprimendo tutte le sue sensazioni per questa tappa della sua carriera. “Sono molto più che eccitato di unirmi ai campioni d’Italia! Adesso ripetiamoci”. Queste le sue parole, che denotano tutta la voglia del giocatore di lasciare il segno fin dall’inizio e la sua ambizione.

