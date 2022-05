Dumfries dopo Inter-Empoli: «Grande spirito, ora concentrati sulla finale!»

Dumfries applaude l’Inter che ha sconfitto l’Empoli in rimonta a San Siro (vedi articolo). Sui propri social, l’esterno invita a non fermarsi e punta già alla finale di Coppa Italia.

TROFEO IN PALIO – Denzel Dumfries è partito titolare sulla fascia destra nel successo dell’Inter contro l’Empoli a San Siro. Dopo essere andata in svantaggio per 0-2, la squadra di Simone Inzaghi ha lottato e ha ribaltato il match, arrivando al 4-2 finale. Sui propri canali social, l’esterno olandese ha commentato la sfida: “Grande spirito di squadra oggi, vittoria combattuta! Ora concentrati sulla finale di Roma”. La finalissima di Coppa Italia contro la Juventus è il prossimo obiettivo dei nerazzurri. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Great team spirit today, hard fought win! Now focus on the final in Rome 🔥🔥⚫🔵 #ForzaInter pic.twitter.com/4hUJYvAdhF — Denzel Dumfries (@DenzelJMD2) May 6, 2022

Fonte: Twitter – Denzel Dumfries