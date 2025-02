Dumfries e Cuadrado si ritrovano fuori dal campo: c’è lo zampino dei figli!

Da avversari a compagni fino a tornare avversari, ma restando sempre amici. Denzel Dumfries e Juan Cuadrado si rincontrano fuori dal rettangolo verde di gioco grazie ai figli. Ecco la dedica del colombiano per il nerazzurro.

INCONTRO – È bastato un anno insieme all’Inter, nella scorsa stagione calcistica, per far nascere e consolidare un bel rapporto d’amicizia fra Denzel Dumfries e Juan Cuadrado. Nonostante il forte trascorso juventino e l’attuale avventura all’Atalanta, il centrocampista colombiano mantiene un bel rapporto con l’ex compagno olandese. A dimostrarlo è una foto postata sui social dai diretti interessati che, sorridenti, si stringono in un abbraccio mostrandosi davanti alla fotocamera dello smartphone.

La reunion di Dumfries e Cuadrado senza Inter e Atalanta

DEDICA – La reunion fra Dumfries e Cuadrado è avvenuta fuori dal campo questa volta, o – almeno – non in quello di Serie A. Il rettangolo verde c’entra sempre, ma questa volta vede impegnati i figli dei due calciatori. Come spiega il laterale colombiano su Instagram, i due si sono incontrati grazie alla passione in comune dei loro bambini: «Con il panita Dumfries, portando i nostri figli a calcio. Un piacere rivederti». Questo il pensiero dedicato a Dumfries, che nel frattempo in questi giorni è impegnato a preparare insieme alla sua Inter la prossima gara di campionato contro il Genoa.