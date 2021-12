Dumfries in crescita: «Primo gol con l’Inter! Grande vittoria a Roma»

Dumfries trova la sua prima rete in nerazzurro in una grande prestazione contro la Roma. L’esterno dell’Inter, sui propri social, si gode questa prima soddisfazione (vedi dichiarazioni).

PRIMO SIGILLO – Denzel Dumfries contro la Roma ha disputato la sua miglior prestazione con la maglia dell’Inter in questo avvio di stagione (qui le pagelle). L’esterno olandese ha offerto una prova molto solida in fase difensiva e ha trovato la rete con un preciso colpo di testa su cross di Alessandro Bastoni. L’Inter ha ottenuto i tre punti annientando la squadra di José Mourinho in trasferta e il classe ’96 continua a crescere e a prendere fiducia nei propri mezzi. L’infortunio muscolare occorso a Matteo Darmian gli ha spalancato le porte della fascia destra e lui sta dimostrando di meritarsi l’occasione. Attraverso il suo profilo Twitter arriva il commento dopo la partita: “La sensazione del primo gol con l’Inter. Grande vittoria a Roma!”. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Denzel Dumfries