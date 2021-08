Dumfries si congeda dal PSV: «Anni speciali, sempre uniti. Grazie ai tifosi!»

Dumfries può finalmente festeggiare il suo passaggio all’Inter dopo una lunga trattativa. Sul proprio proprio profilo Twitter, l’esterno olandese ha inviato un messaggio al PSV Eindhoven e ai suoi tifosi, ringraziandoli per gli anni trascorsi insieme.

NUOVA SFIDA – L’Inter piazza il colpo sulla fascia destra e preleva Denzel Dumfries dal PSV Eindhoven (vedi articolo). L’esterno olandese arriva così a Milano per raccogliere la pesante eredità di Achraf Hakimi. Prima di immergersi totalmente nel mondo nerazzurro, il classe ’96 ha dedicato un pensiero al suo ex club e ai tifosi che l’hanno sostenuto e aiutato a crescere in questi anni: “È arrivato il momento di salutarci dopo tre fantastiche stagioni con la mia famiglia del PSV. Negli ultimi tre anni abbiamo avuto i nostri alti e bassi, ma in ogni sfida e successo siamo rimasti uniti. Grazie ai fan per aver reso questa esperienza davvero speciale! Forza PSV”. Un bel messaggio, accompagnato da un video con le migliori immagini delle ultime stagioni, per chiudere la sua esperienza olandese e iniziare quella a tinte nerazzurre. Di seguito il tweet dal suo account ufficiale.

The time has come to say goodbye after three amazing seasons with my @PSV family. During the past three years we’ve had our ups and downs, but in every challenge and success we stood together. Thank you to the fans for making this experience truly special! #VooruitPSV ❤️🤍 pic.twitter.com/lCVkFITuNZ

