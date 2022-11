Dumfries concentrato: «Prendiamo il pareggio e continuiamo a lavorare»

Dumfries rimane concentrato e motivato dopo il pareggio deludente della sua Olanda contro Ecuador oggi al Mondiale (vedi articolo). Il laterale dell’Inter sprona i propri compagni

LOTTARE − Quattro punti dopo due giornate e qualificazione agli ottavi ad un passo. Questo è il bilancio al momento dell’Olanda di Denzel Dumfries al Mondiale in Qatar. Oggi però gara deludente degli Orange contro l’Ecuador. Pari fondamentale visto l’andamento della partita con i sudamericani che meritavano molto di più. Il laterale dell’Inter, su Twitter, sprona i propri compagni a non fermarsi: «Prendiamo il pareggio e continuiamo a lavorare, dobbiamo continuare a lottare e lo faremo».

We take the tie and continue to work, we have to keep fighting and will do that 🦁 @onsoranje #worldcup pic.twitter.com/c6XpjclmBy

— Denzel Dumfries (@DenzelJMD2) November 25, 2022