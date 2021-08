Dumfries, alle 23 il video presentazione (ufficiale) dell’Inter

Si è già auto-annunciato e auto-sponsorizzato Denzel Dumfries con un video tutto suo (vedi articolo), ma adesso, l’Inter, è pronta a rivelare il suo. Tramite un tweet pubblicato poco fa i nerazzurri hanno reso noto che questa sera verrà mostrato il video presentazione ufficiale dell’olandese.

ORARIO PRECISO – Ormai le 23 sono diventate un’abitudine. È questo l’orario scelto dall’Inter per pubblicare e rendere virali i video di presentazione dei suoi giocatori. Era toccato a Edin Dzeko, “Il cigno di Sarajevo”, adesso, questa sera, toccherà a Dumfries. L’olandese a dir la verità si era già auto prodotto un video di celebrazione del suo arrivo in Italia e all’Inter ringraziando anche l’Olanda per averlo portati qui oggi. Ora però tocca a quello ufficiale e l’Inter, con un semplice: «Ore 23, già sapete…» ha fatto intendere come ormai questo sia l’orario dei video nerazzurri. Sarà un capolavoro come quello di Dzeko a fumetti?

