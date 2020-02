Donnarumma si prepara a Inter-Milan: “Lavoro duro e penso positivo”

Condividi questo articolo

Donnarumma aumenta l’attesa in vista del derby di domenica prossima. Il portiere mostra su Instagram una foto che lo ritrae in allenamento, postando una chiara didascalia in riferimento alla stracittadina. L’estremo difensore è pronto per Inter-Milan?

VERSO IL DERBY – Più passano i giorni, più crescono le voci e le aspettative dei tifosi in preparazione del derby di Milano. Inter-Milan sarà una partita chiave per la corsa scudetto, ma anche un banco di prova fondamentale per le ambizioni rossonere. Gianluigi Donnarumma evidentemente sente la sfida e si sta preparando fisicamente e mentalmente: “Lavorare e pensare positivo #InterMilan”. Di seguito il post del portiere.