FOTO – Dimarco scalpita in vista di Lecce-Inter: «Ci siamo»

Federico Dimarco non vede l’ora – così come tutti noi – che la stagione inizi ufficialmente. Manca sempre meno ormai alla gara di sabato contro il Lecce, come ci ha tenuto a ricordare l’esterno dell’Inter.

MENO DUE – Manca sempre meno alla gara tra Lecce e Inter, che segnerà l’inizio della stagione per i nerazzurri. Un’attesa spasmodica che sta finalmente per terminare, come ha voluto ricordare anche Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro ha pubblicato un post sui suoi canali social ufficiali, con due foto dell’allenamento di oggi. “Ci siamo“, le sue parole.

Qui sopra il post pubblicato dal giocatore.