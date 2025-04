Dimarco: «Queste le notti in cui batte il cuore dell’Internazionale!»

Federico Dimarco si è lasciato andare ad un post su Instagram di puro amore verso la sua Inter. L’esterno esprime tutta la sua felicità con le parole scritte sui social dopo la vittoria sul Bayern Monaco.

PRECEDENTI – Le ultime settimane di Federico Dimarco non sono state affatto semplici. L’esterno ha avuto diversi problemi fisici e ha saltato alcune partite tra campionato e Champions League. Ciò che rappresentava il suo più grande rimpianto era forse l’assenza a Monaco di Baviera, dove era riuscito a ottenere la convocazione senza però dare un contributo attivo alla partita. Dimarco è rimasto 90 minuti in panchina e ha visto il suo compagno Carlos Augusto bruciare la fascia sinistra dell’Allianz Arena.

GIOIA – L’Inter ha vinto anche senza Dimarco all’andata contro il Bayern Monaco, ma al ritorno ha potuto utilizzare uno dei suoi migliori giocatori dal primo minuto. Innegabile che la sua prestazione sia stata opaca, la fisicità degli avversari non lo ha aiutato ad entrare nel match come avrebbe voluto. Il suo contributo comunque è stato palese ed è stato di enorme aiuto per raggiungere la semifinale. Al termine della partita finita con il risultato di 2-2 Dimarco ha scritto su Instagram: «Sono queste le notti in cui batte il cuore dell’FC Internazionale! A San Siro, sotto il diluvio, tutti insieme, uniti! Ciao grandi»