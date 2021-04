Dimarco parla da ex: «Partita tosta contro una grande squadra»

Federico Dimarco vive un’altra partita da ex in Inter-Verona. Il difensore esprime rammarico per la sconfitta dei gialloblu.

RAMMARICO – Per Federico Dimarco quella di oggi è un’altra partita dalle emozioni contrastanti. Il laterale del Verona sta disputando un ottimo campionato, ma rimane di proprietà dell’Inter. Proprio le sue prestazioni in maglia gialloblu potrebbero valergli la conferma in nerazzurro (vedi focus), la prossima estate? Non è ancora dato sapersi, nel frattempo lui continua a non risparmiarsi. E commenta così la gara di oggi: “È stata una partita tosta contro una grande squadra ma abbiamo dimostrato il nostro valore anche oggi lottando fino all’ultimo secondo!”.

