Dimarco festeggia la qualificazione dell’Inter: «Si va agli ottavi!»

Dimarco è entrato all’86’ di Inter-Shakhtar Donetsk per Perisic, uno dei migliori in campo. Pochi minuti per il laterale, ma validi per mettere il suo timbro sulla vittoria per 2-0. A qualificazione ottenuta festeggia su Twitter.

IL RISULTATO – Ci sono volute un paio d’ore per festeggiare del tutto, ma ora si può: l’Inter è agli ottavi di finale di Champions League. Grande gioia anche per chi è tifoso del club, oltre che giocatore: Federico Dimarco. Tramite il suo account ufficiale Twitter, il laterale ha esultato per l’obiettivo raggiunto. “Si va agli ottavi!”, il suo post.

Ecco la gioia di Dimarco via Twitter dopo Inter-Shakhtar Donetsk 2-0.