FOTO – Dimarco festeggia la chiusura: «Grande vittoria, bravi tutti»

Federico Dimarco si è reso protagonista oggi dell’assist che ha permesso a Edin Dzeko di segnare il momentaneo 1-2 in Atalanta-Inter. L’esterno sinistro nerazzurro ha poi fatto i complimenti alla squadra per la chiusura di questo 2022 calcistico.

CHIUSURA VINCENTE – Finisce qui il 2022 per l’Inter che, dopo la vittoria sull’Atalanta, tornerà in campo contro il Napoli a gennaio. Federico Dimarco, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, si è complimentato con la squadra per la vittoria di oggi: “Chiudiamo il 2022 con una grande vittoria! Bravi tutti“.

Chiudiamo il 2022 con una grande vittoria! Bravi tutti 👏🏻🖤💙 #ForzaInter pic.twitter.com/YuUoPEQaCl — Federico Dimarco (@FDimarco) November 13, 2022

Questo il post pubblicato dal numero 32 nerazzurro.