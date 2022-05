Dimarco esaltato dopo la vittoria con l’Empoli: «Pazza Inter, non si molla!»

Dimarco è stato protagonista nella vittoriosa rimonta dell’Inter contro l’Empoli (vedi articolo). Il difensore, sui social, ha applaudito lo spirito della squadra di Inzaghi.

CARICA – Federico Dimarco è stato scelto da Simone Inzaghi per il suo undici iniziale. L’Inter, dopo una partenza horror, ha ripreso il match e ha battuto l’Empoli per 4-2. San Siro ha spinto i nerazzurri verso tre punti pesantissimi nella corsa scudetto e il classe ’97 ha propiziato l’autorete di Simone Romagnoli che ha dato il via alla rimonta. Sui propri social, il difensore mancino ha esaltato lo spirito della squadra: “Pazza Inter, non si molla!”. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Federico Dimarco