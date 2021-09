Dimarco dopo Inter-Bologna: «Non c’era miglior modo per ripartire!»

Dimarco è partito titolare contro il Bologna e ha disputato una grande partita (qui le pagelle). Su Instagram, l’esterno dell’Inter ha commentato il grande successo dei nerazzurri a San Siro.

RIPARTENZA – Altra grande partita di Federico Dimarco in questo avvio di stagione con l’Inter. Simone Inzaghi continua a puntare su di lui e l’esterno mancino ripaga ogni volta con prestazioni di sostanza e qualità. Nella vittoria per 6-1 contro il Bologna, Dimarco è stato uno dei più positivi e su Instagram ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo risultato. “Non c’era miglior modo per ripartire! Insieme”, queste le parole che ha scelto per il suo post, insieme alle foto della partita, tra cui quella del sinistro al volo con cui stava per far venire giù San Siro. La fascia sinistra, con Dimarco e Ivan Perisic, è in buone mani.