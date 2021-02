Dimarco e la dedica speciale: «Non mollare Andrea! Siamo con te!»

Dimarco, anche ieri in Verona-Parma, è stato fra i migliori dell’Hellas: ha propiziato l’1-1 e servito l’assist del definitivo 2-1. Il giocatore di proprietà dell’Inter ha mostrato una maglia con una dedica per un ragazzo della Primavera gialloblù.

MESSAGGIO DI SPERANZA – Federico Dimarco è in prestito dall’Inter al Verona, con diritto di riscatto e controriscatto. In occasione della partita contro il Parma ha mostrato una maglia con dedica ad Andrea Gresele, ragazzo della Primavera dell’Hellas ricoverato in ospedale perché rimasto folgorato dai fili di un treno la scorsa settimana. “Non mollare Andrea! Siamo con te!”, il messaggio di Dimarco via Twitter.