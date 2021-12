Dimarco dà appuntamento ai tifosi nerazzurri per Inter-Torino: “A domani!”

Dimarco è pronto ad affrontare il Torino nell’ultima giornata del girone d’andata. L’esterno mancino dell’Inter, sui propri social, fissa l’appuntamento a domani alle ore 18.30 a San Siro.

SINISTRA – Inter-Torino è la gara che conclude il girone d’andata per i campioni d’inverno. Federico Dimarco si prepara ad affrontare la squadra di Ivan Juric con l’obiettivo di chiudere il 2021 con un’altra soddisfazione per il gruppo nerazzurro. Il laterale mancino, reduce da tre panchine consecutive in Serie A (vedi approfondimento), sembra destinato a partire tra le riserve anche nel match in programma domani, con Ivan Perisic favorito per il ruolo sulla fascia sinistra dello schieramento di Simone Inzaghi. Il classe ’97, sui propri social, dà appuntamento a tutti i tifosi nerazzurri per il match contro i granata a San Siro: “A domani”. A seguire il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Federico Dimarco