Dimarco, anima e passione: «Chi ama l’Inter lo sa. Vincere e…»

Federico Dimarco è la vera anima dell’Inter formato 2024-2025. L’esterno anche oggi nella vittoria con l’Udinese ha avuto un ruolo decisivo, il suo post su Instagram spiega la passione.

PASSIONE – Federico Dimarco è ancora stato decisivo nella vittoria dell’Inter contro l’Udinese. In entrambe le fasi ha avuto un ruolo da protagonista, anche se Simone Inzaghi ha preferito sostituirlo presto per le difficoltà contro la fisicità di Ehizibue. L’esterno ha fatto l’assist per il 2-1 momentaneo di Lautaro Martinez, ma soprattutto ha salvato una rete già fatta di Lovric poco prima del pareggio bianconero. Una diagonale da terzino di altri tempi che sottolinea ancor di più la crescita nelle ultime settimane del giocatore. Il post su Instagram riassume il suo legame con l’Inter.

https://www.instagram.com/p/DAd4ecrtfm7/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Dimarco, la dichiarazione d’amore all’Inter

AMORE – Dimarco ha scritto: «Chi ama l’Inter lo sa, c’è solo un modo per ripartire. Vincere e rialzarsi! Dare tutto e anche di più per questa maglia. Ciao grandi». Impossibile non supportare un giocatore con questa passione e amore per la maglia. Ogni partita che passa i miglioramenti in campo sono netti e limpidi. Fuori invece non si sono mai avuto dubbi sul suo senso di appartenenza. L’obiettivo ora diventa dare continuità alla prestazione di oggi al BlueEnergy Stadium.