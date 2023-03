La dedica di Acerbi: «Ai quarti per i tifosi rimasti fuori dallo stadio!»

Acerbi ha dedicato la qualificazione ai quarti di Champions League dell’Inter anche a tutti quei tifosi che non riusciti ad entrare all’interno dello stadio del Porto

DEDICA − L’Inter è riuscita a centrare la qualificazione ai quarti di Champions League. Decisivo lo 0-0 di Porto, dopo l’1-0 maturato all’andata a San Siro. Acerbi ha voluto dedicare il traguardo anche a tutti quei tifosi che, nonostante il possesso del biglietto, non sono riusciti ad entrare allo stadio Do Dragao. A proposito di ciò, l’Inter farà un esposto all’Uefa per chiederne spiegazioni e chiarimenti (vedi articolo). Il post su Instagram del difensore:

Obiettivo storico dei nerazzurri, che mancava dal 2011.