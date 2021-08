De Vrij vede le cose positive dopo Parma-Inter: «Sulla strada giusta!»

De Vrij tralascia tutto quanto è successo in questa settimana e, dopo Parma-Inter, valuta solo le cose positive. Il difensore olandese, su Instagram, è dell’idea che il precampionato stia procedendo bene.

AVANTI COSÌ – “Sulla strada giusta!” Questo il messaggio che Stefan de Vrij, dopo Parma-Inter, ha scritto sul suo account ufficiale Instagram. Il difensore olandese, nonostante in questa settimana si sia parlato soprattutto di cessioni (con Romelu Lukaku destinato al Chelsea), vede che il lavoro in campo sta dando i suoi frutti. Una soddisfazione che non può che tranquillizzare, visto che pure per lui si sono susseguite voci di mercato in questi giorni.

