De Vrij subito carico per la Sampdoria: «Inter, sono tornato!». Niente turnover?

De Vrij è di nuovo a Milano, dove si sta già preparando per il prossimo impegno in maglia Inter. Il difensore olandese è in ottima forma e difficilmente si siederà in panchina, nonostante il calendario nerazzurro fitto di partite

I’M BACK – Terminata la sosta internazionale, Stefan de Vrij ha già fatto ritorno a Milano. Il centrale difensivo olandese è pronto per tornare a vestire da subito la maglia dell’Inter, nonostante le ipotesi di turnover fatte negli ultimi giorni. Le buone condizioni di Andrea Ranocchia, rimasto ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi durante la sosta, fanno pensare a una staffetta. L’italiano in campo a Genova contro la Sampdoria in Serie A e l’olandese a Milano contro il Real Madrid in Champions League? Difficile con questo de Vrij, che è praticamente insostituibile per Inzaghi e dà immediatamente la notizia a tutti: “Inter, sono tornato!”.

Questo il messaggio pubblicato da de Vrij attraverso i propri account social.