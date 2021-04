De Vrij sottolinea l’en plein dell’Inter: «11 su 11, avanti così!»

Stefan de Vrij, dopo aver parlato nel postpartita (vedi intervista), ha voluto commentare la vittoria di oggi anche attraverso i suoi canali social ufficiali. Sottolineando la striscia di vittorie consecutive (vedi focus)

EN PLEIN – Undici su undici nel girone di ritorno, en plein fin qui per l’Inter. Come sottolineato da Stefan de Vrij che, attraverso i suoi canali social, ha commentato in questo modo la vittoria sul Cagliari: “Undici su undici, avanti così!”.

11 su 11 👏 Avanti così! ⚫🔵 11 wins in our last 11 games 👏 Let's keep this up! ⚫🔵 pic.twitter.com/SmPC6SHZVe — Stefan de Vrij (@Stefandevrij) April 11, 2021