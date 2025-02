De Vrij: «Un solo obiettivo all’Inter. Difendere questi colori!»

Stefan De Vrij ha così commentato il pareggio agguantato dall’Inter nel finale, contro il Milan, proprio grazie a un suo gol da distanza ravvicinata.

LA PRESTAZIONE – Stefan De Vrij è stato il protagonista indiscusso, dal lato nerazzurro, del match pareggiato dall’Inter contro il Milan con il punteggio di 1-1. Il calciatore olandese non è stato colpevole del gol del vantaggio dei rossoneri, arrivato grazie a una sgaloppata di Rafael Leao sulla fascia e al conseguente tocco dalla lunetta di Tijjani Reijnders, completamente solo da posizione favorevole. Nel corso del match, l’olandese non ha mai sofferto gli attaccanti avversari, gestendo con il solito ordine la fase difensiva e rappresentando il primo costruttore dell’azione offensiva dei meneghini.

De Vrij e il messaggio chiaro al mondo Inter

LE DICHIARAZIONI – De Vrij, a completamento di un’altra ottima prestazione, si è reso protagonista del gol finale dei nerazzurri, valso l’1-1 alla sua squadra. A caldo, il nerazzurro ha commentato così il significato della sua rete per il cammino dell’Inter: «Un solo obiettivo: dare tutto per questi colori». Una testimonianza ulteriore dello spessore mentale e della dote di leadership che caratterizzano l’olandese, la cui permanenza in nerazzurro anche nel prossimo anno è ormai una formalità.