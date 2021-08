De Vrij scalda i motori dopo Inter-Dinamo Kiev: «Un altro passo!»

Stefan de Vrij ha giocato da titolare ieri durante Inter-Dinamo Kiev, sfida amichevole vinta dai nerazzurri per 3-0 (vedi gol e highlights). Il difensore olandese ha poi pubblicato un post sul suo profilo Instagram ufficiale, carico per l’imminente inizio di stagione.

UNA SETTIMANA – Sta per arrivare il momento più atteso da giocatori e tifosi: l’inizio del campionato. Sabato prossimo, infatti, a San Siro l’Inter campione d’Italia ospiterà il Genoa di Davide Ballardini. Una partita speciale, la prima di un campionato dove i nerazzurri giocheranno da campioni e per confermare il titolo da poco conquistato. Anche Stefan de Vrij non vede l’ora, come dimostra un suo post su Instagram dopo la fine di Inter-Dinamo Kiev: “Un passo più vicini all’inizio della prossima stagione”.

