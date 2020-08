De Vrij ringrazia e fissa nuovo obiettivo dell’Inter: “Testa all’Europa League”

De Vrij si unisce al coro dei compagni dopo la vittoria in Atalanta-Inter. Non deve calare la concentrazione perché la stagione non è ancora terminato, anzi. L’obiettivo adesso è in campo internazionale, più precisamente in terra tedesca

ORA L’EUROPA – Sempre tra i migliori in campo nella stagione italiana appena conclusa, Stefan de Vrij non perde di vista i prossimi impegni. Il numero 6 dell’Inter sa quanto è importante cercare di finire questa annata con un trofeo. L’obiettivo non può che essere la UEFA Europa League in Germania. Dopo il secondo posto conquistato meritatamente a Bergamo, de Vrij ha lanciato un messaggio positivo a tutto l’ambiente interista: “Un altro campionato è terminato. Grazie a tutti per il sostegno, ora testa all’Europa League!”. Di seguito il post pubblicato dal centrale difensivo olandese sui propri account social.