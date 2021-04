De Vrij pulisce l’area in Inter-Verona e fissa l’obiettivo

Stefan de Vrij guida la difesa nerazzurra in Inter-Verona (vedi report) e serra la retroguardia. Al termine, esultanza doppia per l’olandese.

MIRINO PULITO – Stefan de Vrij si conferma il condottiero della difesa dell’Inter, che contro il Verona torna a non subire gol. L’olandese guida il reparto con la maestria di sempre, e contribuisce notevolmente alla vittoria finale. E si lascia andare a caldo all’esultanza sui social: “Un altro passo verso il nostro obiettivo!”.

Un altro passo verso il nostro obiettivo! 💪⚫️🔵

Another step towards our goal! 💪⚫️🔵 pic.twitter.com/yURsO3lqe5

— Stefan de Vrij (@Stefandevrij) April 25, 2021