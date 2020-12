De Vrij festeggia per i tre punti in...

De Vrij festeggia per i tre punti in Inter-Spezia: messaggio chiaro

Condividi questo articolo

Photo 192013177

Dopo la vittoria di ieri in Inter-Spezia per due reti a zero, Stefan de Vrij ha voluto pubblicare oggi pomeriggio un commento semplice e chiaro per festeggiare i tre punti conquistati.

SODDISFAZIONE – Stefan de Vrij manda un messaggio semplice, ma molto chiaro, per festeggiare la vittoria in Inter-Spezia. Due pallini nerazzurri, a celebrare i colori della squadra vincitrice a San Siro grazie alle reti di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Zero parole, ma un post sicuramente con grande significato. Con l’obiettivo sempre fisso nella testa di conquistare anche la settima vittoria consecutiva in questa Serie A, mercoledì sera allo Stadio Bentegodi contro il Verona di Ivan Juric.