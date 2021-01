De Vrij esulta per la qualificazione in Coppa Italia: Â«Lavoro concluso!Â»

De Vrij esulta per la qualificazione in Coppa...

De Vrij esulta per la qualificazione in Coppa Italia: «Lavoro concluso!»

Photo 192013177

Stefan de Vrij esulta al termine di Fiorentina-Inter, che porta i nerazzurri ai quarti di Coppa Italia. Ecco il messaggio dell’olandese.

OBIETTIVO – Stefan de Vrij esulta per la vittoria in Fiorentina-Inter, che arriva all’ultimo minuto dei tempi supplementari. Il difensore parte dalla panchina, ma nella ripresa entra in campo al posto di Milan Skriniar. E partecipa insieme ai compagni al raggiungimento dell’obiettivo. Ossia battere i viola e qualificarsi ai quarti di Coppa Italia, dove i nerazzurri troveranno il Milan. A fine partita l’olandese è felice, ma al tempo dimostra la consueta concentrazione. Perché il percorso dell’Inter non è ancora concluso, anzi è appena all’inizio. Ecco il suo messaggio: “Lavoro concluso”.