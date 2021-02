De Vrij dopo lo 0-3 di Milan-Inter: «Grande vittoria, il derby è nostro!»

Condividi questo articolo

Photo 192013177

Stefan de Vrij sfiora ancora la perfezione con la sua prova in Milan-Inter. A fine gara, il difensore esulta per i tre punti.

SPIRITO – Stefan de Vrij non è tra i principali volti della vittoria per 0-3 in Milan-Inter. Ma c’è molto anche dell’olandese nel clean sheet che i nerazzurri portano a casa a fine partita. E il numero 6 si lascia andare all’euforia, dopo il fischio finale: “Grandi ragazzi, grande vittoria! Il Derby è nostro ⚫🔵“.