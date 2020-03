De Vrij, domani tocca a te! Risposte da casa ai tifosi Inter: le info

Ieri è toccato a Milan Skriniar parlare con i tifosi dell’Inter, oggi a Danilo D’Ambrosio. Domani sarà invece il turno di un altro difensore nerazzurro partecipare al contest del club nerazzurro: de Vrij

TOGETHER AS A TEAM – Domani pomeriggio Stefan de Vrij risponderà alle domande inviate dai tifosi nerazzurri. Per farlo bisogna utilizzare l’hashtag #TogetherAsATeam