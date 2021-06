De Vrij: «Delusione per aver concluso prima. Torneremo più forti»

Stefan de Vrij, giocatore dell’Inter e dell’Olanda, ha espresso tramite il suo profilo Instagram l’amarezza per l’uscita anzitempo da Euro 2020. Il difensore, però, appare motivato e a tante fame di successi

RITORNEREMO − Stefan de Vrij è uscito agli ottavi di finale di Euro 2020 con la sua Olanda per mano della Repubblica Ceca (vedi articolo). Il difensore dell’Inter ha voluto esprimere la sua delusione per l’eliminazione ma ha voluto lanciare anche un messaggio ai propri tifosi. Su Instagram, presenti due foto − una singola e una di gruppo − con tanto di didascalia: «Abbiamo concluso prima del previsto, ma avere l’opportunità di rappresentare il mio paese e giocare di nuovo davanti ai nostri fan è stata un’esperienza straordinaria. La delusione resta ma questa sensazione ci renderà solo più forti e torneremo con ancora più fame di successo. Grazie per il sostegno».

