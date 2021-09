De Vrij contento dopo Inter-Bologna: «Gran vittoria di squadra!»

A de Vrij Inzaghi ha concesso metà tempo di riposo, togliendolo al 67′ di Inter-Bologna 6-1. Il difensore olandese, sui suoi profili social, esulta per la larghissima vittoria.

NOTTE IN TESTA – Stefan de Vrij è contento dopo Inter-Bologna 6-1. Il difensore olandese non ha nemmeno dovuto giocare tutta la partita, perché visto il risultato Simone Inzaghi lo ha tolto per l’ultimo quarto di gara. Attraverso il suo account Twitter, il numero 6 ha commentato il punteggio tennistico: “Grande vittoria di squadra! Avanti così”. Come noto, il prossimo impegno sarà martedì alle ore 20.45 contro la Fiorentina, nella quinta giornata di Serie A.

Excellent team win… more to come! ⚫️🔵💪🏼 #ForzaInter Grande vittoria di squadra! Avanti così ⚫️🔵💪🏼 #ForzaInter pic.twitter.com/BvJr93OdlE — Stefan de Vrij (@Stefandevrij) September 18, 2021

Questo il post del giocatore.