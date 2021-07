De Vrij concentrato sull’Inter: «Prepariamoci!». E anche Dumfries apprezza

De Vrij non pensa assolutamente di lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. Lo dimostra ogni giorno in campo e fuori. Intanto il centrale difensivo olandese, dopo Inter-Crotone, fa spostare involontariamente l’attenzione sull’amico… Dumfries

CARICA ORANJE – Negli ultimi giorni si parla di Stefan de Vrij come possibile uomo-mercato, ma il difensore olandese è più concentrato che mai sull’Inter. E oggi non è immaginabile la squadra campione d’Italia senza il suo perno centrale. La motivazione del numero 6 nerazzurro, tra i migliori anche in amichevole (vedi pagelle di Inter-Crotone), si evince dalle sue parole: “Prepariamoci per la stagione! Forza Inter”. Parole che vengono apprezzate dall’amico e connazionale Denzel Dumfries, esterno destro del PSV Eindhoven e obiettivo di mercato nerazzurro, che commenta immediatamente il post social del centrale classe ’92. I due olandesi condividono lo stesso agente (Mino Raiola, per intenderci…). Troppo poco per montarci sopra una “notizia di mercato” ma con de Vrij sempre più centrale nei progetti dell’Inter, se diventasse uomo-mercato in un altro senso? Dumfries aspetta solo una chiamata, ma da Milano devono fare in fretta… Di seguito il post pubblicato da de Vrij su Instagram.

