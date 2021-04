De Vrij è tornato in campo dopo lo stop forzato per Covid-19 e può festeggiare con i compagni il primato in classifica. La vittoria di Inter-Sassuolo è importante per tanti motivi

AVANTI TUTTA – La decima vittoria consecutiva ottenuta ieri sera dall’Inter a San Siro ha caricato tutto l’ambiente nerazzurro. Compreso il rientrante Stefan de Vrij, che dopo Inter-Sassuolo invita i compagni a seguire questo trend: “Tre punti importantissimi! Continuiamo così ragazzi”. Di seguito il post pubblicato da de Vrij sui social.