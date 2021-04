Darmian: «Undici di fila e secondo gol, non fermiamoci ragazzi!»

Matteo Darmian (vedi intervista post partita), match-winner di Inter-Cagliari grazie al gol che è valso l’1-0 finale, ha affidato ai suoi canali social tutta la sua gioia per l’undicesima vittoria consecutiva in campionato.

VITTORIA CON GOL – Matteo Darmian ha due motivi per festeggiare dopo Inter-Cagliari. Il primo sicuramente la vittoria. Il secondo è il suo gol che ha deciso la gara di oggi. “Undici vittorie consecutive e secondo gol in Serie A!! Non fermiamoci ragazzi”, queste le sue parole nel post con la foto della sua esultanza.

View this post on Instagram A post shared by Matteo Darmian Official (@matteodarmian36)