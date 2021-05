Dopo i saluti di Lukaku, Hakimi e di gran parte dei campioni d’Italia all’ex allenatore Conte, sono arrivati anche gli omaggi di Darmian

UN ONORE − «Per i valori trasmessi, per gli insegnamenti, per la fiducia. Grazie davvero di tutto! È stato un piacere Mister Antonio Conte». Matteo Darmian ha voluto salutare con queste parole l’ormai ex allenatore dell’Inter. Di seguito il post su Instagram del jolly difensivo nerazzurro, che appare in festa dopo un gol realizzato, abbracciato proprio da Conte (che ha commentato mettendo un cuore, ndr) e compagni.