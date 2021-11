Darmian prova a rassicurare i tifosi dell’Inter: «Speriamo nulla di grave!»

Darmian è stato sostituito da Dumfries per un infortunio occorso nel secondo tempo di Venezia-Inter. Attraverso i propri social, l’esterno ha cercato di rassicurare tutti riguardo alle sue condizioni.

RECUPERO – Matteo Darmian ha dovuto lasciare il campo al 71′ di Venezia-Inter per un problema muscolare. Nei prossimi giorni l’esterno sarà sottoposto a esami più approfonditi per capire la reale entità dell’infortunio alla coscia sinistra (vedi articolo). Sui propri social, il classe ’89 ha postato la foto dell’esultanza dell’Inter dopo il gol di Hakan Calhanoglu e la frase “Sulla strada giusta”. Nei commenti il numero trentasei ha voluto rassicurare tutti i tifosi interisti: “Grazie per il supporto! Speriamo nulla di grave”. La speranza di Simone Inzaghi è che il problema sia di lieve entità e il laterale possa tornare a disposizione il prima possibile. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Matteo Darmian