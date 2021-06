Darmian si tira fuori da tutti i discorsi di mercato riguardanti l’Inter. Il difensore, sul suo account Instagram, lancia un messaggio dove fa capire che ha tutta l’intenzione di restare.

IL SALUTO – Matteo Darmian fa un riepilogo della stagione con l’Inter: “Highlights 2020-21. È passata una settimana dalla chiusura di una stagione fantastica. Un percorso di lavoro, sacrifici, dedizione e spirito di squadra. Nella vita, come nel calcio, bisogna farsi trovare pronti. Pronti ad onorare la maglia, i tifosi, i compagni, la società. Qualche volta ti riesce, altre meno, ma devi sempre puntare a dare tutto te stesso… perché, in alcuni momenti, conta esserci molto più che in altri. Alla prossima stagione popolo nerazzurro, più carichi che mai per altri momenti indimenticabili”.

