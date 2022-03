Darmian su Inter-Salernitana: «Una bella serata, quello che ci serviva!»

Darmian è stato schierato dal 1′ in Inter-Salernitana, match stravinto dai nerazzurri di Inzaghi per 5-0. Sui propri social, l’esterno commenta questi tre punti.

FASCIA – Matteo Darmian è partito titolare sulla sinistra al posto di Ivan Perisic e ha regalato una prestazione solida ai tifosi presenti a San Siro. L’Inter ha strapazzato la Salernitana e si è imposta per 5-0 ritrovando i gol e i tre punti che mancavano ormai da troppo tempo per una piazza come quella nerazzurra. Il laterale italiano, sui propri social, ha analizzato il successo dei suoi: “Una bella serata, quello che ci serviva per affrontare al meglio la settimana che viene”. Ora Liverpool e poi Torino per rimettersi in marcia verso il finale di stagione. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Matteo Darmian