Darmian: “Inter, che emozione esordire con questi colori! Peccato che…”

Condividi questo articolo

Matteo Darmian Inter

Darmian ci ha messo pochissimo per farsi apprezzare in maglia nerazzurra. Dal punto di vista personale il debutto è indimenticabile, essendo andato perfino vicino al gol. Peccato l’Inter non abbia portato a casa i tre punti

SERATA NON PERFETTA – L’ottimo debutto di Matteo Darmian in maglia nerazzurra purtroppo non può essere festeggiato con una vittoria. Il neo numero 36 dell’Inter lo fa presente, pur sottolineando l’aspetto positivo della sua serata: “Emozionante esordire con questi colori a San Siro in una serata di Champions League! Peccato per il risultato, che non ci soddisfa appieno. Ora testa alla prossima”. Di seguito il post pubblicato da Darmian sui social.