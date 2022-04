Darmian firma un assist ed esulta dopo Inter-Milan: «Si vola in finale!»

Darmian ha firmato l’assist per il gol che ha sbloccato il match poi stravinto dall’Inter contro il Milan. Ora per i nerazzurri c’è da giocare la finale di Coppa Italia.

GIOCATA VINCENTE – Matteo Darmian è partito titolare sulla fascia destra al posto di Denzel Dumfries e ha ripagato la fiducia di Simone Inzaghi con l’assist per il primo gol di Lautaro Martinez. L’esterno italiano, autore di una buona prova anche in fase difensiva, ha commentato con orgoglio il successo dell’Inter sul Milan in Coppa Italia: “Si vola in finale!”. Ora i nerazzurri affronteranno una tra Juventus e Fiorentina nell’ultimo atto della competizione nazionale. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Matteo Darmian