Matteo Darmian è stato tra i protagonisti dei tre punti nerazzurri, ottenuti al termine di Inter-Sassuolo (QUI gli scatti migliori del match). Come molti suoi compagni, l’ex Torino ha festeggiato la vittoria sui suoi account social

AFFIDABILE – In Inter-Sassuolo è arrivata la decima vittoria consecutiva per Antonio Conte e il gruppo nerazzurro. Tre punti fondamentali, in ottica scudetto, festeggiati anche da Matteo Darmian, oggi schierato nei tre di difesa. Tutta la sua gioia si condensa in due parole, espresse a mezzo Twitter: «Another One!», ad indicare l’ennesimo successo, ma anche l’ennesima prova personale di spessore.