Darmian esulta dopo Verona-Inter: “Altra grande vittoria!”

Condividi questo articolo

Darmian (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Matteo Darmian esulta al termine di Verona-Inter, in cui il laterale è rimasto a riposo. Ecco il suo messaggio dopo la gara.

GIOIA – Matteo Darmian è rimasto a riposo in Verona-Inter, ma si gode ugualmente la vittoria. Che per i nerazzurri è la settima consecutiva in questa Serie A. Ecco il suo messaggio: “Altra grande vittoria per concludere l’anno nel migliore dei modi!! 🎅 Let’s go +3 👊⚫🔵 @Inter”.