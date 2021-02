Darmian, due motivi per festeggiare: Â«Vittoria e primo gol in campionato!Â»

Darmian, due motivi per festeggiare: «Vittoria e primo gol in campionato!»

Darmian (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Matteo Darmian, autore oggi della rete del momentaneo 2-0 in Inter-Genoa, ha affidato ai suoi canali social ufficiali la vittoria di oggi e il primo gol in campionato.

DOPPIO FESTEGGIAMENTO – Matteo Darmian ha due motivi oggi per festeggiare dopo Inter-Genoa. Il primo, chiaramente, la vittoria importantissima che porta la squadra a un momentaneo +7 sul Milan secondo in classifica (in attesa della sfida di questa sera contro la Roma allo stadio Olimpico). Il secondo è il gol del 2-0, che corrisponde anche al primo in campionato con la maglia nerazzurra: «Altra vittoria importante e primo gol nerazzurro in campionato!! Yes».