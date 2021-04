Darmian dopo Napoli-Inter: «Punto importante per il nostro percorso!»

Matteo Darmian non ha rimpianti per il pareggio dell’Inter in casa del Napoli. Il laterale guarda avanti, al percorso stagionale.

NESSUN RIMPIANTO – Secondo Matteo Darmian, il punto dell’Inter a Napoli è un punto guadagnato. Il laterale parte ancora titolare dopo il gol decisivo contro il Cagliari di sette giorni fa. Nel corso della gara avrebbe anche l’occasione per ripetersi, nel primo tempo, ma preferisce servire in mezzo. Il numero 36 guarda avanti, alle sette partite che mancano per chiudere la stagione. A partire dalla prossima, che sarà già mercoledì in casa dello Spezia (ore 20.45). Ecco le parole dell’esterno, in un post su Instagram: “Punto importante per il nostro percorso!! Keep fighting”.

