Darmian: «Altro passo in avanti! Felice Pasqua a tutti»

Matteo Darmian festeggia la Pasqua dell’Inter, dove la sorpresa è il vantaggio di 8 punti in classifica. Ecco il suo messaggio dopo la vittoria di Bologna.

PASQUA DOLCE – L’Inter e i suoi tifosi festeggiano la Pasqua nel migliore dei modi. Non solo perché a Bologna arriva una vittoria, ma anche per gli incastri di classifica. I pareggi di Milan e Juventus permettono infatti ai nerazzurri passare queste feste con 8 punti di vantaggio sulle inseguitrici. E Matteo Darmian ne approfitta per festeggiare il passo in avanti dei nerazzurri, e augurare buona Pasqua ai tifosi. Ecco il suo messaggio: “Altro passo in avanti!! +3 💪⚫🔵 Felice Pasqua a tutti 🕊“.